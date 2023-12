799 – Ladrões que roubaram mercado em C. Mota são presos no Paraná em ação da Polícia Civil com apoio da PM

Dois ladrões e um adolescente, envolvidos no assalto um mercado em Cândido Mota, ocorrido no dia 20 de dezembro, foram detidos pela Polícia Civil, com apoio de policiais militares de São Paulo e do Paraná. Os mandados de busca e prisão temporária expedidos pela Justiça foram cumpridos nesta sexta-feira, dia 29 de dezembro, em Cândido Mota e em Bandeirantes-PR.

Munidos com um revólver, dois criminosos invadiram o mercado e anunciaram o assalto.

Mediante grave ameaça ao funcionário que atuava no caixa, os ladrões roubaram R$ 4 mil e fugiram.

O Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil realizou diligências e conseguiu identificar dois rapazes, de 18 e 23 anos, e um adolescente com 17 anos, como autores do crime.

Com a identificação, o delegado de polícia foi à Justiça e conseguiu a expedição de dois mandados de prisão temporária, além de mandados de busca e apreensão.

Nesta sexta-feira, em posse dos mandados judiciais, policiais civis de Cândido Mota, com apoio do GOE-Grupo de Operações Especiais de Assis e da Polícia Militar do Paraná, cumpriram os mandados.

Em Bandeirantes, foram cumpridos os mandados de prisão.

Na residência do adolescente, foram encontrados e apreendidos dois revólveres de calibre 38. Uma das armas foi usada no assalto em Cândido Mota. Os policiais ainda apreenderam porções de maconha e crack, dinheiro e aparelhos de telefone de celular, que serão encaminhados para análise pericial.

Após os trabalhos de Polícia Civil, os presos foram encaminhados à Cadeia de Bandeirantes, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Ação policial em Bandeirantes-PR/ Imagem: Polícia Civil