752 – VOCEM faz segundo teste neste sábado, à tarde, em Londrina

O VOCEM, que se prepara para a estreia no Campeonato Paulista da primeira divisão, na Série A-4, faz o segundo teste na tarde deste sábado, às 15 horas, em Londrina, contra o PSTC, Paraná Soccer Technical Center, que conquistou o acesso à divisão de elite do futebol paranaense neste ano.

A novidade no VOCEM pode ser o lateral direito Lucas Smith, Lucão, que tem vínculo com o Paraná Clube, mas disputou a Segundona paranaense pelo Prudentópolis.

O técnico Viola não divulgou o time que deve entrar em campo no segundo jogo-treino, mas já adiantou que deve promover várias alterações para começar a definir a equipe titular, que estreia dia 28 de janeiro, na Série A-4, no Tonicão, contra o Taquaritinga.

Billy deve comandar o ataque do VOCEM – Imagem: Paulo H. Dias

ADVERSÁRIO – Antes do teste contra o VOCEM, na estreia do Torneio Paraná de Verão, o PSTC derrotou o Grêmio Maringá, na tarde desta quarta-feira, dia 13 de dezembro, no Estádio dos Pássaros, Arapongas. O único gol do confronto foi anotado por Danilo Jordan, aos 5 minutos do primeiro tempo.

No Torneio de Verão, o PSTC usa como sede a cidade de Alvorada do Sul, mas optou por mandar o jogo da competição amistosa em Arapongas.

Na vitória sobre o time de Maringá, o PSTC, do técnico Reginaldo Vital, começou jogando com: Diego; Mateus, Léo, Erick e Elivelton; Lucas, Kauan, Danilo Jordan e Gabriel Mello; Thales e Bryan. Entraram: Gilberto, Maycon, Vanderlei, Tiago, Eduardo, Adryan, Kauã, Nathan, kelvin e Mateus.