729 – VOCEM realiza primeiro teste neste sábado, no Marcelino de Souza

O técnico Marcus Vinícius ‘Viola’ começa a definir a equipe titular do VOCEM na manhã deste sábado, dia 9 de dezembro, no estádio municipal Marcelino de Souza, na vila Ribeiro.

O primeiro teste do time que disputará o Campeonato Paulista da Série A-4 será às 10 horas, contra a equipe sub-20 do próprio clube, que se prepara para a estreia na Copa São Paulo de futebol júnior.

Na quarta-feira, dia 13, a delegação mariana viaja até Londrina para um jogo-treino contra o PSTC, que disputa a segunda divisão do futebol paranaense.

Depois, dois testes contra times que disputam o Campeonato Paulista da Série A-3: Marília Atlético Clube e Grêmio Prudente. As datas ainda estão sendo definidas pelos dirigentes das agremiações.

De acordo com o presidente do VOCEM, Lauro Valim, a Federação Paulista de Futebol deve divulgar as tabelas dos jogos da Copa São Paulo e da Série A-4 até o final da próxima semana.

ELENCO – Além dos 17 jogadores apresentados no dia 28 de novembro, a diretoria do VOCEM acertou mais duas contratações nesta semana.

O atacante ‘Mosquito’, que vem do futebol mineiro, e o meio campista, Deivid, acima de 23 anos, que foi indicado pelo empresário Galli, após se destacar na Matonense.

“Esse deve ser o grupo para o início das disputas da Série A-4. As demais contratações serão pontuais, no decorrer da competição, de acordo com as necessidades do nosso treinador”, explicou o presidente Lauro Valim.

VOCEM treinou sexta-feira

no CT Padre Belini