716 – Três sepultamentos em Assis neste dia 4 de dezembro

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 4 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Maria Keki dos Santos, de 79 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.

O velório do senhor Amaro Gomes da Silva, de 65 anos, acontece no Complexo Prudenciana, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Não há definição sobre o horário em que será sepultado Alexandre Osório Leite, de 52 anos, que morreu em São Paulo. O corpo está sendo transladado para Assis para ser velado no Centro Funerário São Vicente.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota, será sepultado o senhor João Manuel Caetano (foto abaixo), de 89 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

DOMINGO – Neste domingo, dia 3 de dezembro, ocorreram três sepultamentos em Assis.

No período da manhã, às 9 horas, foi sepultada a senhora Maria Aparecida Modesto Gobetti, de 76 anos.

Às 15 horas, aconteceu o sepultamento de Douglas da Silva Jardim, de 33 anos.

Logo depois, às 15h30, foi sepultada Adriana de Oliveira Faustino, a rapper ‘Mina Di’, de 44 anos, que morreu ao ser atacada por um enxame de abelhas no final da tarde de sábado, dia 2, num sítio na Água do Lagarto, em Assis.

PLATINA – Também neste domingo, dia 3, aconteceu o sepultamento da senhora Conceição Silvério da Silva, de 95 anos, no cemitério municipal de Platina.

A todos os familiares e amigos, nossos sentimentos!