717 – DIA DO SAMBA – Show de Celsinho Mody e lançamento do samba da V.O. 2024 atraem grande público

Nem mesmo a chuva forte, que caiu em Assis no final da tarde deste domingo, dia 3 de dezembro, afugentou o público que compareceu à Areninha ‘Zé Corrêa’, ao lado do barracão da escola de samba Unidos da Vila Operária, para comemorar o Dia Nacional do Samba.

Centenas de pessoas cantaram e sambaram ao som dos artistas Léo Ladislau, que apresentou o samba enredo da Unidos da V.O. de 2024, composto em parceria com Gibão, e a apresentação especial do intérprete do Acadêmicos do Tatuapé, Celsinho Mody.

Léo Ladislau e Celsinho Mody

Estandarte de ouro como intérprete no carnaval do Rio de Janeiro no Grupo Especial, na escola de samba Paraíso do Tuiuti, Celsinho Mody esbanjou simpatia em Assis.

Tendo como acompanhante Léo Ladislau e seu cavaco e a bateria da Unidos da Vila Operária, ele interpretou grandes enredos dos desfiles de carnaval carioca e paulistano, sambas de outros artistas que marcaram época e até sucessos de Tim Maia e outros ícones da música popular brasileira.

ABRAÇOS – Em meio à sua apresentação, Celsinho Mody lembrou do triste período da pandemia, quando as pessoas não podiam se abraçar e se beijar. “Hoje, graças a Deus, passamos por isso e eu queria pedir a cada um nós, nesta tarde maravilhosa em Assis, que abracemos a pessoa que está ao lado, mesmo que a gente não conheça”, pediu, sendo correspondido imediatamente e aplaudido pela iniciativa.

Aos gritos de ‘mais um, mais um’, a apresentação de Celsinho Mody só parou com uma abrupta queda de energia elétrica, que desligou a aparelhagem de som, mas o samba ainda continuou ‘no gogó’.

Cansado, após uma apresentação do samba enredo da Acadêmicos do Tatuapé, que invadiu a madrugada de domingo, dia 3, no Anhembi, em São Paulo, e de uma viagem que durou quase cinco horas, Celsinho Mody encontrou forças para atender a todos que pediram autógrafo e queriam registrar o momento com uma fotografia ao lado do sambista.

Nem a chuva afugentou o público

ENREDO 2024 – No Dia Nacional do Samba, comemorado em parceria com o Instituto Zimbauê, a Unidos da Vila Operária apresentou o seu enredo para o desfile de 2024, homenageando a professora Dora de Maio Bermejo que, aos 91 anos, continua completamente lúcida, lendo e fazendo seus bordados.