704 – VOCEM apresenta 13 jogadores contratados; 5 acima de 23 anos

Na tarde desta terça-feira, dia 28 de novembro, a praticamente dois meses da estreia no Campeonato Paulista da Série A-4, que integra a primeira divisão do futebol paulista, a diretoria do VOCEM apresentou a comissão técnica e parte do elenco contratado para a competição.

De acordo com o regulamento aprovado pela Federação Paulista de Futebol, cada um dos 16 clubes poderá registrar cinco jogadores acima de 23 anos na súmula de cada partida.

O atacante Billy ‘Gol’, com 36 anos, e o zagueiro Thurran, com 34, são considerados os mais experientes do elenco, junto com o goleiro Lucas Alves, o volante Ninho e o meio-campista Zé Augusto. Os demais têm até 23 anos.

O treinador Marcus Vinícius, o ‘Viola’, formou sua comissão técnica com o auxiliar Guilherme Inácio, o preparador físico Felipe Pires e o fisioterapeuta Betão ‘Sabará’.

Veja a relação dos 13 atletas apresentados nesta terça-feira, dia 28, no Centro de Treinamento ‘Padre Belini’.

Goleiros: Lucas Alves (Juventus-SP) e Kauã (Grêmio São Carlense)

Laterais: Teixeira (Araxá-MG), Igor (Tanabi) e Robinho (XV de Jaú)

Zagueiros: William Thurran (Tupinambás-MG), Alysson (VOCEM) e Rodrigo (Mauá)

Meio-campistas: Ninho (Penapolense), Zé Augusto (Itapirense), Paulinho (Catanduva) e Dézinho (Mogi Mirim)

Atacante: Billy Gol

Imagem: Ana Ferreira

Colaborou: Luiz C. Japonês