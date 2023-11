689 – Definidos os adversários do VOCEM na Copinha São Paulo 2024

Foram divulgados no início da noite desta quarta-feira, dia 22 de novembro, os grupos da Copinha São Paulo de Futebol Júnior, que acontecerá no período de 2 a 25 de janeiro.

Assis, mais uma vez, será sede e o VOCEM representará a cidade na competição.

O VOCEM integrará o Grupo 11, ao lado de Fortaleza (CE), CRB (AL) e Castanhal (PA).

Os dois primeiros colocados avançam na disputa.

As partidas serão disputadas no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’.

FPF – De acordo com a Federação Paulista de Futebol, os grupos da 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram conhecidos na noite desta quarta-feira (22) em evento no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo.

A principal competição de base do país segue com a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 sedes, classificando os dois melhores à fase de mata-mata decidida em jogo único. Em caso de empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

Historicamente, a Copinha abre a temporada do futebol brasileiro e tem início previsto para 2 de janeiro. A final acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo que, em 2024, completa 470 anos.

Campeão da Copinha com o Santo André em 2003, o ex-jogador Richarlyson, agora comentarista, apresentou o evento ao lado do jornalista e apresentador Luiz Teixeira, ambos do Sportv.