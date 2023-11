660 – Lotérica de Assis vende três apostas premiadas: 4 acertos da Quina, 5 da Mega-Sena e 14 da Lotofácil

Há quem duvide que um raio possa cair duas vezes no mesmo local, mas está provado que três prêmios de loterias da Caixa Econômica Federal podem sair na mesma lotérica em apena 15 dias.

Em duas semanas, foram três apostas premiadas para moradores de Assis: quadra da Quina, quina da Mega-Sena e 14 acertos da Lotofácil.

A Lotérica Durante (foto abaixo), situada no cruzamento da avenida Marechal Deodoro com a rua Orozimbo Leão do Carvalho, esquina do Mercado Modelo, foi o ponto de venda autorizada pela Caixa Econômica Federal das três apostas premiadas.

QUINA – No dia 24 de outubro, saiu a quadra da Quina do concurso 6.274, que rendeu ao ganhador o prêmio de R$ 6.374,30. As cinco dezenas sorteadas foram: 29-37-45-53-60.

MEGA-SENA – Neste sábado, dia 4 de novembro, um assisense fez uma aposta simples na Lotérica Durante, acertou cinco pontos da Mega-Sena e ganhou R$ 28.805,05. Os seis números sorteados da Mega-Sena foram: 13-23-26-29-45-59. A quina da Mega teve 76 acertadores, sendo um deles de Assis. Já o prêmio principal acumulou.

LOTOFÁCIL – Nesta terça-feira, dia 7 de novembro, a Lotofácil sorteou as seguintes dezenas: 01-03-05-07-08-09-10-11-12-16-18-21-23-24-25. No total, foram 457 ganhadores espalhados pelo país. Na Lotérica Durante, em Assis, foi feita uma aposta com 14 acertos. Cada um dos ganhadores faturou R$ 1.322,47.

MEGA DA VIRADA – Na segunda-feira, dia 13, a Lotérica Durante começa a vender as cartelas da Mega-Sena da Virada, que terá um prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal no valor de R$ 570 milhões.

Mais informações, siga nas redes sociais Instagram @lotericadurante

Apostas foram feitas na Lotérica Durante