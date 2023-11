655 – VOCEM apresenta zagueiro e atacante

O presidente do VOCEM, Lauro Valim, anunciou na manhã desta segunda-feira, dia 6 de novembro, mais duas contratações do ‘Esquadrão da Fé’ para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-4 de 2024, que terá sua primeira rodada no último final de semana de janeiro.

O zagueiro Rodrigo, de 21 anos, que foi capitão da equipe do Mauá, no Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2023, e estava atuando pelo Paracatu na Segundona de Minas Gerais chega para compor a zaga mariana.

Quem também foi apresentado é o atacante Tiaguinho, de 22 anos, que disputou o Campeonato Brasileiro da Série D pelo Fluminense do Piauí e tem passagens pelo Vitória-ES, Rio Branco-ES , Desportiva Ferroviária-ES, Assu-RN e Ivinhema-MS.

Até o momento, faltando 83 dias para a abertura do Campeonato Paulista da Série A-4, o VOCEM anunciou quatro atletas:

Meio campista Paulinho

Lateral esquerdo Ygor Dizarro

Zagueiro Rodrigo

Atacante Tiaguinho