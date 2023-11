646 – Cemitério de Assis divulga horários de celebrações

Os portões do Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, foram abertos às 6h30 desta quinta-feira, 2 de novembro, Dia de Finados, e só serão fechados às 18h30.

Durante o dia em que milhares de pessoas deverão passar pelo cemitério, foram programadas várias celebrações religiosas.

De acordo com a administração do Cemitério da Saudade, a programação de celebrações é a seguinte:

8 horas – Paróquia do Sagrado Coração de Jesus (Catedral)

10 horas – Paróquia São Judas Tadeu (Vila Progresso)

12 hortas – Terço dos Homens (Todas paróquias)

13h30 – Celebração Ecumênica

15 horas – Paróquia Santa Cecília (Vila Santa Cecília)

17 horas – Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Vila Prudenciana)

ESTRUTURA – No interior do Cemitério Municipal da Saudade, foram instaladas três tendas para serviço de informações aos visitantes.

Segundo o administrador do local, Fabiano Cavalcante, “todos os funcionários estão devidamente uniformizados para orientar os visitantes”.

Em parceria com a Companhia de Saneamento Básico, a Sabesp, bebedouros com água potável estão disponíveis no interior do Cemitério.

O Clube de Cadeiras de Rodas disponibilizou cadeiras para idosos e pessoas com deficiência ou dificuldades de locomoção.

Novas placas de identificação foram instaladas no interior do cemitério para orientar os visitantes.

SAÚDE – Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde está no local para prestar informações sobre vacinação e atualizar carteirinhas de vacina. Também estão sendo oferecidos serviços de aferição de pressão e testes de glicemia.

Vista aérea do cemitério de Assis

Imagem: Prefeitura de Assis