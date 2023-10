627 – Billy quer voltar ao VOCEM, onde planeja chegar ao gol 100 e encerrar a carreira com o acesso à A-3

“Seria um sonho pra mim. Encerrar a carreira no time que fez tanto por mim e onde atingi a minha maior marca de gols numa temporada”.

A frase é de Wellington Rodrigo Viana de Almeida, o Billy, que marcou 17 gols com a camisa do VOCEM em 2016. Ele ostenta o título de maior artilheiro da história do ‘Esquadrão da Fé’.

Com 36 anos e afastado dos gramados há pouco mais de um ano, após ter ajudado o Pacajus Esporte Clube a ser campeão cearense da ‘Taça Padre Cícero’ em 2021 e garantir o acesso à elite estadual, Billy garante estar em forma para voltar a jogar no futebol de São Paulo.

“Tenho me cuidado, com treinamentos diários numa academia”, garante.

Perguntado pelo Jornal da Segunda, se arriscaria a estabelecer um a meta, caso volte a atuar em Assis, Billy garante: “Pode escrever aí. Chegarei ao meu centésimo gol na carreira e, dependendo da quantidade de jogos na temporada, chego aos 105”, desafia.

De acordo com as estatísticas, Billy marcou 96 gols em 244 jogos oficiais de sua longa carreira.

GRATIDÃO – Billy não esconde o seu desejo de encerrar a carreira no VOCEM. “Foi um dos melhores anos da minha longa carreira. Quero retribuir com gols, tudo o que esse clube e a cidade me fizeram”, prometeu.

“Seria um sonho encerrar minha passagem pelo futebol profissional na cidade de Assis, ajudando a conquistar o tão sonhado acesso à Série A-3”, finaliza o artilheiro, que recebeu o apelido de ‘Billy Gol’ do narrador Augusto César.

Billy foi campeão cearense pelo Pacajus