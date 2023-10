626 – Mais seis premiados do Giro da Sorte em Assis e região

Mais seis moradores de Assis e cidades da região foram contemplados no ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru neste domingo, dia 22 de outubro.

Logo na segunda rodada, um prêmio para Assis. Amanda, moradora do bairro Bonfim, comprou sei título de capitalização no ‘Avenida Max’, com Maurício Barbosa, e ganhou R$ 2 mil.

Na rodada seguinte, a de número 3, mais um premiado assisense. Sérgio, que mora no Jardim Europa, foi o contemplado. Ele comprou sua cartela do Hiper Saúde Bauru pelo aplicativo.

João, morador da vila Ribeiro, em Assis, foi o premiado na rodada 17 do Giro da Sorte. Ele adquiriu o seu título de capitalização no ‘Bar Ventura’.

Na rodada 20, Magali, que também mora na vila Ribeiro, foi contemplada e ganhou R$ 2 mil.

REGIÃO – Florínea teve um morador premiado no Giro da Sorte. Cleide comprou a sua cartela no ‘Supermercado São Judas Tadeu’ e foi contemplada na rodada 41.

Na rodada 62, mais um prêmio para a região. Clóvis, de Maracaí, comprou o seu título de capitalização na ‘Recreio Papelaria’ e ganhou R$ 2 mil.

No total, foram distribuídos R$ 12 mil para seis premiados de Assis e Região.

MEIO MILHÃO – O quarto e principal sorteio deste domingo, no valor de R$ 500 mil, foi para um morador de Botucatu. Paulo, da vila dos Comerciários, comprou sua cartela no ‘Bar Nascimento’ e faturou meio milhão de reais.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer a colaborar.

Veja os prêmios do próximo sorteio, dia 29 de outubro.