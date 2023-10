614 – Ex-jogador do Palmeiras, Viola é o novo técnico do VOCEM

Marcus Vinícius, o ‘Viola’, lateral direito da Sociedade Esportiva Palmeiras por quase 10 anos, é o novo treinador do VOCEM. “Chego a Assis com o mesmo objetivo da diretoria e da torcida: o acesso à Série A-3”, resumiu o treinador de 38 anos.

Viola, que só havia trabalhado como técnico em São Carlos, onde encerrou sua carreira como atleta 2019, foi apresentado pelo presidente Lauro Valim, na tarde desta terça-feira, dia 18 de outubro, no Centro de Treinamento ‘Padre Beline’.

Viola iniciou sua carreira de atleta em 1998 pela Portuguesa de Desportos. Foi contratado pelo Palmeiras, onde permaneceu de 1999 a 2007. Depois, foi uma maratona, percorrendo 16 clubes até chegar em São Carlos, onde pendurou as chuteiras e foi convidado a iniciar um trabalho como técnico da base e, depois, ser promovido ao time profissional do Grêmio São-Carlense.

Com 116 atuações, Viola é o segundo jogador com mais partidas disputadas pelo São Carlos FC.

Viola encerrou a carreira como jogador em São Carlos

Treinador do Grêmio São Carlense nas últimas quatro temporadas, ele afirma ter batido na trave nos últimos dois anos. “Em 2022, perdemos o acesso com dois empates contra a Itapirense. Neste ano, o acesso escapou por um gol. Perdemos em Araras por 3 a 1 e vencemos o União São João em São Carlos por 2 a 1”, contou o técnico.

Mesmo com uma campanha tão boa, Viola e o Grêmio São Carlense decidiram não continuar o projeto. “Chegamos a um consenso que era momento de trocar o comando”, explica.

Radicado em São Carlos há mais de 10 anos, Viola terá, em Assis, um teste para tentar alavancar, de vez, sua carreira como treinador. “Todo técnico quer um acesso na carreira para ganhar projeção no mercado do futebol”, justifica.

Como técnico profissional do Grêmio São-Carlense desde 2020, Viola comandou 68 jogos, tendo 60% de aproveitamento com o time.

Viola foi apresentado nesta terça-feira

NOVA DIVISÃO – Pela campanha realizada na Segundona em 2023, o VOCEM garantiu uma das 16 vagas no novo campeonato paulista de 2024.

“Aguardaremos o congresso técnico, que acontecerá na próxima semana, para definir o planejamento, mas já sabemos que será uma competição bem diferente da Segundona. Haverá jogos aos domingos e no meio de semana. Deve ser um campeonato rápido e deve começar em janeiro. Por isso, não podemos errar nas contratações”, dá a receita.

Garantindo estar antenado nas competições de outros estados, Viola iniciou contato para a montagem do elenco, que deve se apresentar até o final de novembro.

“A pré-temporada será fundamental. Durante o campeonato, não teremos muito tempo para treinar e corrigir a rota”, disse.

BASE – O novo técnico do VOCEM tem uma filosofia de aproveitamento de jogadores da base. A receita deu certo em São Carlos. “Atletas formados na base tem um custo menor e podem render receita ao clube”, explica.

Com esse pensamento, ele já observa alguns jogadores que treinam sob os cuidados do técnico Ícaro Vasconcelos para a disputa da Copa São Paulo.

Do elenco que disputou a Segundona pelo VOCEM em 2023, Viola já conversou com o presidente Lauro Valim sobre quais jogadores ele gostaria de contar.

COBRANÇA – O novo treinador do ‘Esquadrão da Fé’ garantiu estar preparado para as cobranças da torcida por bons resultados. “Enfrentei o VOCEM no Tonicão e vi que a torcida incentiva o time o jogo inteiro, mas sei que também costuma cobrar a comissão técnica quando o time é derrotado. Estou preparado para as cobranças, mas garanto à torcida que o nosso time entrará em campo buscando a vitória desde o primeiro minuto de jogo, mas com um setor defensivo sólido”, prometeu.

CAMPANHA – Em 2023, o Grêmio São-Carlense parou nas semifinais do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, no confronto direto com o União São João de Araras.

Na primeira fase, o time comandado por Viola foi vice-líder do Grupo 3, com 20 pontos, atrás do XV de Jaú, que somou 22. O Grêmio São-Carlense teve 6 vitórias, 2 empates e sofreu 2 derrotas. Marcou 12 gols e sofreu 5.

Na segunda fase, a equipe de São Carlos terminou como líder do Grupo 12, com 12 pontos. Foram 3 vitórias e 3 empates. O ataque comandado por Viola somou 9 gols e a defesa sofreu 2.

Na terceira fase, quando enfrentou o VOCEM, o Grêmio São-Carlense ficou na segunda posição, com 7 pontos, atrás do União Barbarense, que acumulou 12. O time venceu 1 jogo, empatou 2 e perdeu 3. Na campanha dessa fase, foram 5 gols marcados e 6 sofridos.

Nas quartas de final, fase eliminatória, venceu o próprio União Barbarense duas vezes. Marcou 4 gols e não teve a defesa vazada.

Na disputa pelo acesso, perdeu em Araras por 3 a 1 e venceu o União São João por 2 a 1 em casa. “Faltou um gol para o acesso”, repetiu Viola.

Zé Vítor foi o artilheiro do time com seis gols. Um deles, em cobrança de pênalti, contra o VOCEM, resultou na demissão do técnico Carlinhos Alves, substituído por Vilson Tadei nos últimos três jogos da temporada.

Viola comandou o São-Carlense por quatro anos