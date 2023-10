615 – Três sepultamentos em Assis neste dia 18 de outubro

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 18 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O servidor público municipal e motorista da Secretaria de Saúde, Mário Zibordi (foto abaixo), conhecido pelo apelido de ‘Budão‘, de 67 anos, está sendo velado na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30. O sepultamento acontecerá às 11 horas.

Mário Zibordi está sendo velado na Catedral

A senhora Carmela Alves Aurino da Paixão, de 80 anos, está sendo velada na sala 7 do centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro 14h30. O sepultamento foi marcado para as 15 horas.

Logo depois, às 16 horas, será sepultado o empresário Francisco Amaral, o ‘Chico da Auto Escola Rosana‘ (foto abaixo). Ele morreu na Santa Casa no início da manhã e está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

Chico da Auto Escola

DIA 17 – O corpo do morador de rua, que morreu atropelado no dia 10, na rua Platina, estava no IML, foi reconhecido e identificado por seus familiares. Ismael Pereira da Silva (foto abaixo) estava com 79 anos de idade e já foi sepultado na tarde desta terça-feira, dia 17.

Ismael tinha 79 anos

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!