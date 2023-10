612 – Morre, aos 87 anos, o antigo servidor do INSS e músico Aparício Sacconi

Morreu nesta segunda-feira, dia 16 de outubro, aos 87 anos, em sua residência, no centro da cidade, o músico e antigo morador da vila Operária e aposentado como servidor público federal do INSS, Aparício Foltran Sacconi (foto abaixo).

Aparício Sacconi morreu em sua residência

Católico, Aparício Sacconi, durante muitos anos, foi músico atuante nas missas celebradas pelo saudoso padre Aloísio Bellini, na paróquia da vila Operária.

Sua família Sacconi dirigiu uma empresa de bebidas localizada na avenida Siqueira Campos, na vila Operária, que gerou dezenas de empregos.

Amigo pessoal do padre Bellini e vocemista, Aparício Sacconi musicou, com seu inseparável teclado, a letra do hino do VOCEM.

O corpo de Aparício Foltran Sacconi está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

O horário do sepultamento será definido no início da manhã desta terça-feira, dia 17.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!