611 – Hiper Saúde Bauru distribui mais prêmios para região de Assis

Mais um final de semana com vários premiados do Hiper Saúde Bauru na região de Assis.

No sorteio deste domingo, dia 15 de outubro, foram cinco contemplados no ‘Giro da Sorte’, que teve um prêmio de R$ 1.250,00 por rodada.

Na rodada 27, a assisense Beatriz, que mora na vila Ribeiro, foi a premiada. Ela adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru na Pastelaria do Comelli, ao lado do Poupa Tempo.

Cilene, moradora da cidade de Palmital, foi a ganhadora da rodada 31 do ‘Giro da Sorte’. A cartela do Hiper Saúde foi adquirida na loja Master 100.

A rodada 35 premiou Marlene, que mora no Jardim Paulista, em Paraguaçu Paulista. Ela comprou sua cartela do Hiper Saúde Bauru na Droga Plus.

Gisele, que também é moradora em Paraguaçu Paulista, foi a contemplada na rodada 37 do ‘Giro da Sorte’ e ganhou R$ 1.250,00.

O prêmio da rodada 52 do ‘Giro da Sorte’ saiu para Maracaí. Valdenei foi o contemplado.

No total, para Assis e região foram destinados R$ 6.250,00 em prêmios do Hiper Saúde Bauru.

PRINCIPAL – O prêmio avaliado em R$ 350 mil foi destinado Rosana, que mora no bairro Santa Terezinha, em São Manuel. Ela ganhou um veículo Ram 0 km, avaliado em R$ 270 mil e mais a quantia de R$ 80 mil.

Quem compra uma cartela do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com as obras assistenciais da Fundação Amaral carvalho, que administra o o Hospital do Câncer de Jaú.

Veja os prêmios da rodada do próximo domingo, dia 22 de outubro.