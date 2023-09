564 – Sepultamentos em Assis neste dia 28 de setembro

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 28 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Terezinha de Lourdes Paes Almeida Silva, de 62 anos, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, e o sepultamento está marcado para as 9 horas.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Benedita Eli de Almeida. O corpo está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 15h30.

O jovem Alex Paulo Alvarenga, de 33 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

A ex-funcionária do Unibanco e ex-diretora do Sindicato dos Bancários de Assis, Cleide Ribeiro (foto abaixo), de 54 anos, que morreu em Foz do Iguaçu, após passar mal durante um passeio que realizava no Paraguai, será sepultada em horário a ser definido pela família. Por suspeita de que ela tenha contraído COVID, ficou definido que não haverá velório.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!