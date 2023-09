523 – Atletas da ‘Melhor Idade’ de Assis já estão em Rio Preto para final estadual

A delegação de atletas da ‘Melhor idade’ de Assis já está alojada em São José do Rio Preto para a disputa da final estadual dos Jogos da Melhor Idade.

A competição, promovida pela Secretaria Estadual de Esportes, reunirá centenas de atletas de 185 municípios.

A abertura oficial dos Jogos da Melhor Idade está marcada para as 15 horas desta terça-feira, dia 5 de setembro.

MODALIDADES – Assis se classificou em várias modalidades nas fases regionais para a disputa da final estadual.

Acompanhe as participações de Assis:

ATLETISMO FEMININO

Categoria E – Atletas de 80 a 84 anos

Categoria F – Atletas de 85 a 89 anos

ATLETISMO MASCULINO

Categoria A – Atletas de 60 a 64 anos

Categoria E – Atletas de 80 a 84 anos

BURACO FEMININO

Na primeira fase, Assis disputará a competição contra São José do Rio Preto e Taquaritinga.

DAMAS MASCULINO E FEMININO

NATAÇÃO FEMININO

Categoria A – Atletas de 60 a 64 anos

Categoria D – Atletas de 75 a 79 anos

TÊNIS DE MESA FEMININO

Na primeira fase, Assis disputará a categoria A, na chave onde estão: Valinhos, Santo André e Mogi das Cruzes.

TÊNIS DE MESA MASCULINO

Na fase inicial, Assis competirá na categoria C, no agrupamento onde estão: Suzano, Piracicaba e Poá.

TRUCO

Assis enfrentará, na primeira fase do truco, os jogadores do grupo D, onde estão as cidades de: Vargem Grande Paulista, Tietê e Pirangi.

Delegação de Assis