510 – Após MDB, grupo do prefeito José Fernandes assume o PL

O grupo do prefeito José Fernandes (ainda no PDT) não perde tempo e age rápido nos bastidores, avançando sobre legendas antes controladas por seus adversários políticos.

Em 2020, a estratégia deu certo até na reta final das convenções com a ‘tomada’ do PSDB, que estava pronto para realizar sua convenção e declarar apoio ao delegado Fernando Quinteiro como candidato a prefeito.

A convenção foi suspensa no dia em que aconteceria e, numa manobra política, que contou com apoio do deputado estadual Mauro Bragatto e do diretório estadual, o PSDB mudou de comando, apoiou José Fernandes e indicou Aref Sabeh como candidato a vice prefeito.

Mesmo não podendo ser candidato a prefeito em 2024, Fernandes já anunciou que arregaçará as mangas e gastará muita sola de botina para eleger uma sucessora: “Assis está preparara para ter uma prefeita e eu trabalharei muito para isso”, discursou, no gabinete do Paço Municipal, no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres.

O encontro no gabinete reuniu as servidoras municipais do Paço e contou com as ‘prefeitáveis’: Vanessa Eugênio (secretária da Assistência Social), Cristiane Bussinati (secretária da Saúde) e Dulce Araújo (secretária da Educação).

MDB – Sem o controle do PDT, que passou para as mãos do vereador Fernando Sirchia, José Fernandes tem escalado alguns aliados da Administração para assumir outras legendas.

Adriano Romagnoli, ex-vereador e ex-secretário municipal de Assistência Social, que atualmente é o diretor da área de Tecnologia na Administração Municipal, assumiu o comando do MDB, após 20 anos no PTB. A nova comissão provisória do MDB, de acordo com recente publicação da Justiça Eleitoral, passa a ser formada por: Adriano Luis Romagnoli Pires (presidente), Paulo José Delchiaro (tesoureiro), Gabriel Teixeira de Camargo, Ítalo Luiz Ângelo e Roque Vinícius Teodoro (membros).

Adriano Romagnoli assumiu o MDB

PL – Depois, do MDB, o grupo aliado ao prefeito José Fernandes conseguiu assumir o comando do do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, mas poderá enfrentar resistências internas.

Com as ‘bençãos’ dos padrinhos políticos, o deputado federal Capitão Augusto e a deputada estadual Dani Alonso, o servidor municipal Guilherme Baleeiro, que trabalha na Secretaria Municipal de Assistência Social, assumiu a comissão provisória da legenda em Assis.

De acordo a Justiça Eleitoral, o Partido Liberal passa a ter a seguinte composição: Guilherme Baleeiro Almeida (presidente), Fernando Cristiano de Souza (vice-presidente), Maria Dulcineia Baleeiro (secretária), Nilcineia Andreia de Souza (tesoureira) e o vereador Rogério Nascimento (líder da bancada na Câmara Municipal).

DISPUTA – Como a orientação do presidente do Diretório Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, por determinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, é lançar candidatos a prefeito na maioria dos municípios brasileiros, Assis não deve fugir à regra, mas poderá enfrentar uma disputa interna entre duas mulheres.

Os deputados capitão Augusto e Dani Alonso já teriam convidado a nova diretora do Hospital Regional, Telma Carneiro Spera, para ser a candidata a prefeita pelo PL. No entanto, Telma já teria sido alertada que não conta com a preferência do prefeito José Fernandes e de alguns seus aliados.

Com isso, Vanessa Eugênio, vereadora eleita pelo Republicanos, e que se afastou para assumir e secretária de Assistência Social, onde é chefe imediata de Baleeiro, também teria sinalizado que aceitaria uma indicação para disputar a sucessão municipal com o apoio de Fernandes.

Visando tentar impulsionar uma possível candidatura de Vanessa, o prefeito planeja ‘inaugurar’ uma sub-prefeitura no Complexo Prudenciana nos próximos dias para deixar sua secretária mais conhecida numa região com maior densidade eleitoral.

O próprio prefeito, segundo seus assessores, já prometeu despachar na sub-prefeitura do Complexo Prudenciana toda tarde de quarta-feira, ao lado da sub-prefeita Vanessa Eugênio.

Dani Alonso, Baleeiro e Capitão Augusto