508 – Prefeitura afasta agentes de trânsito e abre sindicância para apurar perseguição e briga com motorista de Van

Uma arriscada perseguição e a atrapalhada abordagem dos agentes de trânsito a um motorista de Van escolar, registradas na manhã desta sexta-feira, dia 25 de agosto, na avenida Walter Fontana, levou a Prefeitura de Assis, em menos de 12 horas após a confusão, a afastar os agentes das atividades externas e criar uma comissão de sindicância para apurar os fatos.

De acordo com uma publicação do Departamento de Comunicação da Prefeitura, fica evidente que o vídeo -e não a confusão- parece ter sido a justificativa principal e a maior preocupação do prefeito José Aparecido Fernandes. Para tentar minimizar o desgaste político, diante da repercussão negativa na maioria das centenas de comentários nas redes sociais, ele reagiu rapidamente, afastando os servidores e determinando a investigação.

“O vídeo, que rapidamente se disseminou nas redes sociais, evidenciou um desentendimento entre as partes, levando o prefeito a tomar medidas imediatas”, justificou a nota da Prefeitura para afastar os agentes de trânsito envolvidos na confusão e a criação de uma “comissão para conduzir uma sindicância administrativa minuciosa.”

A Comissão de Sindicância, segundo nota divulgada pela Prefeitura, terá o “intuito de esclarecer todos os aspectos desse evento, desde o princípio do desentendimento, até o desenrolar dos fatos”. Garante o prefeito que “a sindicância em andamento buscará uma análise completa e objetiva dos fatos, envolvendo todos os indivíduos e circunstâncias pertinentes.”

Segundo a publicação do Departamento de Comunicação, a comissão designada terá o prazo de até 60 dias para apresentar o seu relatório final, podendo prorrogar esse período, se necessário. “Durante esse processo, os agentes de trânsito envolvidos estarão afastados das ruas e deverão cumprir serviço interno no Departamento Municipal de Trânsito, garantindo a objetividade da investigação”, justifica.

A versão eletrônica do Diário Oficial do Município de sexta-feira, dia 25 de agosto, já publicou um extrato da portaria 37.758 que instaura a sindicância 04/2023 “para apurar os fatos e circunstâncias ocorridas nesta data envolvendo agentes de trânsito”.

O extrato da portaria não informa quantos e quais agentes foram afastados de suas atividades externas e nem quem integra a Comissão de Sindicância.

Confusão resultou em afastamento dos agentes/Reprodução Redes sociais