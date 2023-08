478 – VOCEM ataca, vence, convence e continua vivo na Segundona

Com uma jogada de craque do meia atacante Gutierres e uma vitória, de virada, por 2 a 1, diante do Grêmio São Carlense, no estádio Tonicão, na manhã deste domingo, dia 13 de agosto, ‘Dia dos Pais’, o VOCEM convenceu a sua torcida e continua vivo na Segundona.

Após Emerson abrir o placar, aos 27 minutos, aproveitando um rebote do goleiro Sivaldo, o VOCEM começou a reação no placar, numa jogada de ‘monstro’ do meia atacante Gutierres, que efetuou sete dribles consecutivos em quatro adversários.

Quase caindo, o ‘cabeça branca’ conseguiu lançar e deixar Walysson na cara do gol. O rápido atacante tocou, rasteiro, na saída do goleiro Murilo, para empatar aos 45 minutos.

Na estreia do técnico Vilson Tadei, o time mariano apresentou uma postura ofensiva jamais vista na temporada. Foram inúmeras chances de gols perdidas. Algumas delas, caprichosamente, pararam no travessão ou nas inacreditáveis defesas do goleiro do São Carlense.

No entanto, aos 32 minutos, Iago fez ótimo lançamento para Wallyson, que cruzou na medida para o oportunista Tailor marcar o seu sexto gol com a camisa do VOCEM e se isolar na artilharia do ‘Esquadrão da Fé’ na temporada.

Na comemoração, vários jogadores imitaram um trenzinho, puxado pelo ‘maquinista’ Tailor (foto abaixo)

Tailor marcou o gol e puxou o trenzinho do VOCEM

Reprodução TV

Para muitos dos quase 600 torcedores presentes ao estádio, que proporcionaram uma arrecadação de R$ 4.880,00, a jogada de Gutierres, no lance do primeiro gol, merece uma placa e todos concordam que o desempenho ofensivo do time na estreia do técnico Vilson Taddei foi o melhor já visto na temporada 2023.

Taddei, além do zagueiro Samuel, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, teve um problema de última hora e não pôde contar com o meio campista Júlio Simas, que apresentou uma indisposição e não reuniu condições num teste realizado antes da partida, mas pôde ficar no banco.

Com isso, a formação no meio campo precisou ser alterada e o VOCEM entrou no gramado com: Sivaldo; João Silveira, Guilherme, Alysson ‘Alemão’ e Harinsson; Iago, Serginho Dias e Mateusinho; Wallysson, Tailor e Gutierres. No intervalo, Taddei colocou Nicholas no lugar de Mateusinho, deslocando Gutierres para o setor de armação.

Ao marcar o gol da virada. Vilson Taddei fez uma alteração tripla. Sacou o zagueiro Guilherme, o artilheiro Tailor e o atacante Wallyson, Entraram: Léo Zarelli, Rodrigo e Adysson.

Ainda deu tempo de entrar Júlio Simas na vaga de Serginho Dias nos minutos finais.

O rigoroso árbitro Márcio Mattos dos Santos aplicou 15 cartões amarelos, sendo 9 para o VOCEM: João Silveira, Alysson ‘Alemão’, Adsonn, Sivaldo Harinsson, Mateusinho e Júlio Simas. Até o lateral Índio, que estava banco, foi advertido com amarelo por entrar em campo comemorar o gol de Wallysson.

Nos acréscimos, Pablo, do Grêmio São Carlense, foi expulso por uma entrada violenta no atacante Nicholas. Outros seis atletas visitantes foram advertidos com cartão amarelo.

No VOCEM, o zagueiro Alysson ‘Alemão’ recebeu o terceiro cartão e desfalcará a zaga em Santa Bárbara do Oeste, na quarta-feira, dia 16, mas o zagueiro Samuel, que cumpriu suspensão, estará de volta.

CHANCES – Com a vitória, o VOCEM chega aos 4 pontos e continua dependendo das próprias forças se quiser avançar às quartas de final da Segundona. O time precisa vencer o União Barbarense, fora de casa, e derrotar o América, sábado, dia 19, no estádio Tonicão, num possível confronto direto pela segunda vaga.

No entanto, se América e Grêmio São Carlense empatarem em Rio Preto, na quarta-feira, o VOCEM também poderia trazer um empate de Santa Bárbara do Oeste, mas, mesmo assim, precisa derrotar o América, na última rodada.

VOCEM comemorou a virada junto com a torcida

Imagem: Paulo Henrique Dias