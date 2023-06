376 – Corpo de Marcelino chega a Assis às 23 horas para ser velado

O corpo do caminhoneiro Marcelino Roza de Oliveira (foto abaixo), de 49 anos, que morreu em acidente numa estrada de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira, dia 22 de junho, deverá chegar a Assis por volta das 23 horas desta sexta-feira, dia 24.

Segundo informações, o velório deve começar logo depois, na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, e permanecerá até às 10 horas deste sábado, dia 24.

O sepultamento foi programado para às 10h30, no Cemitério Municipal da Saudade.

Marcelino, além de ter sido caminhoneiro de várias empresas de Assis, era um amante do futebol. Jogou e dirigiu o Juventus, do Jardim Paraná, e chegou a comandar um selecionado da Liga Assisense de Esportes, que realizou um jogo amistoso contra o VOCEM em 2016, no estádio Tonicão.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Marcelino morreu aos 49 anos