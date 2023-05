311 – Galpão Cultural recebe Boni com Irmãos da Lua nesta sexta-feira

Num cenário alegre e colorido de Sambas de Bumbo, canções tradicionais e memórias, Roberto Boni, Daniel Rocha e Paulo Rocha estarão tocando e cantando em Assis na noite desta sexta-feira, dia 19 de maio, a partir das 20 horas, no Galpão Cultural, com entrada franca,

O trio estará resgatando músicas autorais e lembranças dos compositores sambistas e personagens como: Geraldo Filme; Zeca da Casa Verde; Pato N´Água; Dona Eunice; Benedito; Tuniquinho Batuqueiro e Henricão, entre outros.

No show, eles realizam uma verdadeira confraternização de idades, épocas e estilos, que se unificam ao som de músicas de domínio público, desenvolvidas através dos ensinamentos de Raquel Trindade na formação do Grupo Campineiro Urucungos Puitas e Quijengues, num processo de interação com outras “pérolas” da música brasileira cantadas pelos Irmãos da Lua.

Vale a pena conferir!