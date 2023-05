312 – Sepultamentos em Assis neste domingo, 21 de maio

Três sepultamentos acontecem neste domingo, dia 21 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, foi sepultada a senhora Pedrina Conceição de Faria, de 53 anos.

No início da tarde, às 12h30, haverá o sepultamento do senhor José Antônio Felício, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 12 horas.

No período da tarde, às 15h30, será sepultada a senhora Creide Neuza Teixeira, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

IML – Assim que for levado pelo Instituto Médico Legal, o corpo do adolescente Charles Daniel Floriano Moraes, de 15 anos, será velado na sala 7 do centro Funerário São Vicente, mas o sepultamento deverá acontecer na manhã desta segunda-feira, dia 22 de maio.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!