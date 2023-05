295 – Celebração afro-ecumênica no Galpão Cultural, neste sábado, marca o dia 13 de maio

Uma celebração afro-ecumênica e um show com o cantor Edvaldo Santana marcam o dia 13 de maio neste sábado, a partir das 17h30, no Galpão Cultural de Assis.

O evento, denominado Quilombo Urbano, promovido pelo Instituto do Negro ‘Zimbauê’, tem apoio do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A celebração religiosa contará com babalorixás, padres e pastores e terá participação especial do cantor Edvaldo Santana interpretando seus grandes sucessos como ‘Lobo Solitário’.

HISTÓRIA – Edvaldo de Santana Braga é compositor, cantor, produtor musical e instrumentista. Formou o grupo Caaxió na década de 70, com os amigos Fernando Teles, Luciano Bongo e Zé Bores.

Depois de assinar contrato com uma gravadora, a banda passou a se chamar Matéria Prima. O primeiro disco, também chamado Matéria Prima, foi lançado em 1975, com o sucesso Maria Gasolina. Ao mesmo tempo, Edvaldo iniciava uma amizade com o músico Tom Zé, que o aproximou do grupo da Vanguarda Paulistana.

Integrou o Movimento Popular de Arte na década de 80, que lançaria um disco coletânea em 1985. Diversificou as parcerias, compondo com Paulo Leminsk, Tom Zé, Haroldo de Campos e Arnaldo Antunes

Em 1993, lançou o primeiro álbum solo, Lobo Solitário.