297 – Sepultamentos em Assis neste dia 14 de maio

Quatro sepultamentos programados para este domingo, dia 14 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultada a senhora Porfiria Teodoro de Jesus, que está sendo velada na Catedral de Assis, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.

Logo depois, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Nelci Maria Wergner, de 81 anos. O velório acontece na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

O senhor Maurício Nagib Haddad, de 60 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

O velório do senhor Antônio dos Santos, de 79 anos, acontece no Complexo Prudenciana, mas também não foi definido o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!