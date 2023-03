173 – Carlinhos Alves inicia trabalho com nova comissão técnica

Não foi apenas o comando da comissão técnica do VOCEM que mudou a menos de 45 dias da estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Carlinhos Alves, que chegou para dirigir a equipe na segunda-feira, dia 13, já trouxe um novo preparador físico e anunciou um treinador de goleiros, que deve se apresentar na próxima semana.

Para o lugar do preparador físico Márcio Santos, que permanecerá na equipe sub-20 do VOCEM, chegou o professor Raul Evangelista Monsegnato (foto abaixo).

Raul Monsegnat trabalhou com Carlinhos Alves no Osvaldo Cruz na temporada 2022. Ele já passou pelos clubes: Mirassol, América, Rio Preto, Ponte Preta, Guarani, Barretos, Olímpia e Portuguesa.

Ao deixar o cargo na equipe principal do VOCEM, Márcio Santos fez uma publicação enigmática, além de agradecer aos jogadores: “Venho comunicar meu desligamento da equipe profissional do VOCEM. Venho agradecer a todos os atletas e desejar todo sucesso. Fim de um ciclo pode ser o começo de um novo caminho. Não espere muito das pessoas. Elas pode te decepcionar. Espere mais de você…“, publicou o preparador físico Márcio Santos, em sua rede social.

O novo treinador de goleiros, Thiago Funes de Queiroz, deve se apresentar somente na semana que vem. Ele integra a comissão técnica do Sertãozinho, que luta para evitar o rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A-3.

Com 13 pontos, o time de Sertãozinho é o penúltimo colocado da competição. Para evitar a queda para a Segundona em 2024, o time precisa de uma vitória na última rodada e ainda torcer por tropeços de Votuporanguense, que tem 14, Barretos e Bragantino II, que somam 16.

Na última e decisiva rodada, neste sábado, dia 18, às 15 horas, o Sertãozinho enfrentará o líder São José, em São José dos Campos.

O novo assistente técnico ainda não foi definido pela diretoria mariana. Enquanto isso, o cargo de Lucas Valim será ocupado, provisoriamente, por Daniel Sabino, treinador da equipe da categoria sub-20.

AMISTOSO – Sob o comando de Carlinhos Alves, o VOCEM realiza o seu primeiro teste da temporada na tarde desta quarta-feira, dia 15, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente, que já está classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-3.

A estreia do VOCEM no Campeonato Paulista da Série B está marcada para o dia 23 de abril, às 10 horas, no estádio Antônio Vianna Silva, ‘Tonicão’, em Assis, contra o Clube Atlético Penapolense.

