140 – VOCEM marca primeiro teste da temporada 2023

VOCEM realiza seus treinos no CT Padre Bellini

Faltando pouco menos de dois meses para a estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão dia 23 de abril, contra o Clube Atlético Penapolense, a diretoria do VOCEM anunciou o primeiro teste da temporada.

O VOCEM estreia dia 23 de abril, às 10 horas, no estádio Tonicão, contra o Clube Atlético Penapolense.

No sábado, dia 11 de março, às 15 horas, o ‘Esquadrão da Fé’ receberá o Laranja Mecânica, de Arapongas, cidade do norte do Paraná.

O adversário é um velho conhecido do técnico do VOCEM, Gilberto ‘Papagaio’, que já trabalhou no clube paranaense. “Será um bom teste para esse início de trabalho”, disse.

Embora já esteja com um bom número de atletas treinando e alguns sendo avaliados, o diretor de futebol, Fabinho Melo, promete novas contratações até o início da competição.

“Com o término das séries A-2 e A-3, devemos ter novidades de alguns nomes já apalavrados”, garantiu ele.

O VOCEM tem realizado seus treinamentos, diariamente, no CT Padre Bellini (antiga Assis Diesel)

ADVERSÁRIO – Em 2023, o Laranja Mecânica de Arapongas disputará o Campeonto Paranaense da Segunda Divisão de olho numa vaga para a elite e estadual.

Com a volta oficial dos treinamentos, a diretoria confirmou a permanência dos atletas Samir, Gui Mendes, André e Gabriel, que ainda possuem contrato com a equipe.

Na comissão técnica, que permanece quase a mesma da última temporada, um conhecido do torcedor de Assis. O técnico Rodrigo Casagrande, ‘Casão’, que já passou pela base do VOCEM, continua à frente do time paranaense. O coordenador técnico é Rogério Cimini. Ainda integram a comissão, o fisioterapeuta Douglas Contâncio e o auxiliar de preparação física Raphael Cimini.

“Está sendo uma montagem da equipe bem interessante. Uma formação dentro do processo que o clube acredita, de jogadores jovens, mas que são carimbados, que possuem experiência. Queremos montar uma equipe forte, competitiva, para buscarmos o acesso para o Laranja Mecânica”, comentou o técnico Rodrigo Casagrande.

Casão (ex-VOCEM) dirige o Laranja Mecânica