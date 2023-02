112 – Foguinho (ex-VOCEM) enfrenta o Santos pela Copa do Brasil

Jogador de mais atuou pelo VOCEM -três temporadas-, depois que o clube de Assis retomou as suas atividades profissionais, Daniel Junio, o Foguinho (foto), de 29 anos, atualmente defendendo o Ceilândia do Distrito Federal, poderá enfrentar o Santos Futebol Clube na noite desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, em jogo válido pela Copa do Brasil.

Ceilândia e Santos se enfrentam no Estádio Serejão, também conhecido como ‘Boca do Jacaré’, em Brasília, a partir das 20 horas. O jogo e é válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

Por estar melhor colocado no ranking da CBF, o ‘Peixe’ possui a vantagem do empate no confronto de partida única.

O Ceilândia tem boa campanha no Campeonato Brasiliense. A equipe ocupa a quarta colocação geral, com oito pontos em cinco jogos, e está dentro da zona de classificação para a fase seguinte.

Terceiro colocado do Grupo A, atrás de Botafogo de Ribeirão Preto e Bragantino, o Santos briga para se classificar às quartas de final do Campeonato Paulista.

O Santos, do técnico Odair Hellmann, deve entrar em campo com: João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza.

O Ceilândia ainda não divulgou a equipe titular, mas a formação provável do técnico Adelson de Almeida deve ser: Henrique; Wisley, Euller, João Afonso e Werick; Everaldo ou Daniel Junio, Dogão e Geovane; João de Deus, Milla e Gabriel.

Foguinho defendeu o VOCEM por três temporadas