652 – Equipe paralímpica de Assis alcança expressivos resultados em São Paulo

A equipe de atletas de Assis conquistou expressivos resultados no Meeting Paralímpico/Loterias Caixa Federal, etapa de São Paulo.

As provas foram disputadas nesta sexta-feira, dia 3 de novembro, Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, e reuniram centenas de competidores de vários estados do Brasil.

Veja os principais resultados dos atletas de Assis:

A atleta Celina Aparecida Garrido foi campeã na prova dos 800 metros e no lançamento do disco (Classe F12).

Alexandre Honorato foi campeão no lançamento do disco e no lançamento do dardo (Classe F36).

José Carlos dos Santos conquistou o primeiro lugar nas provas dos 800 e 5.000 metros (Classe T12).

Marcos Paulo da Silva foi campeão nas provas de 200 e 400 metros (Classe T11).

Valdecir Inocente sagrou-se campeão nas provas dos 800 e 5.000 metros (Classe T11).

Silvano Borel ficou na segunda posição nos 800 e 5.000 metros (Classe T13).

Sílvio Lucas foi vice-campeão no arremesso de peso e quarto colocado no lançamento do dardo (Classe F11).

Atletas paralímpicos de Assis