650 – Abertas as inscrições para a 40ª Prova Pedestre Padre Beline

Estão abertas as inscrições para a mais tradicional prova pedestre do Vale do Paranapanema, a Padre Beline, que é realizada desde 1983 pela Escola de Samba Unidos da Vila Operária, em homenagem ao pároco, padre Aloísio Beline, que atuou no bairro por mais de 35 anos e morreu na Itália, em maio de 1996.

Há três anos, a organização da prova passou a ter parceira com a empresa promotora de eventos esportivos, TV Com Running, ganhando estrutura profissional para maior conforto aos atletas.

Neste ano, por ser a 40ª edição, a meta dos organizadores é ultrapassar a inscrição de pelo menos duas centenas de corredores, batendo o recorde de todas as provas já realizadas.

O trajeto de 7,2 km, com uma desafiadora subida de quase 1 km na avenida Mário de Vitto, no Parque Universitário, tem largada e chegada em frente ao barracão da escola de samba, na rua Tibiriçá, na passagem da linha férrea interligando as vilas Operária e Xavier.

Para hidratação, a organização da prova estará disponibilizando três postos de distribuição de água, além de frutas, antes da largada e após a chegada.

Neste ano, além da premiação individual, haverá troféus para equipes com maior número de atletas que concluírem o trajeto.

NOVIDADES – Outras atrações na 40ª edição da Prova Pedestre Padre Beline serão uma caminhada pelas ruas do bairro e uma prova kid, destinada exclusivamente a crianças.

No portal oficial da TV Com Running o interessado terá todas as informações sobre o regulamento, categorias, premiação e ainda poderá realizar sua inscrição.

O endereço eletrônico é www.tvcomrunning.com.br