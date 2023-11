648 – VOCEM contrata meio-campista com três acessos consecutivos à Série A-3 e lateral do Tanabi

Na tarde desta quarta-feira, dia 1º de novembro, o presidente do VOCEM, Lauro Valim, junto com o técnico Marcus Vinícius ‘Viola’, anunciou as duas primeiras contratações do time mariano que disputará o Campeonato Paulista da Série A-4.

Uma das contratações é o lateral esquerdo Ygor Dizarro (foto abaixo), de 22 anos, que defendeu o Tanabi no Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2023. O time, que era comandado pelo técnico Jorge Saran, terminou a primeira fase classificado na terceira colocação, atrás de Penapolense e VOCEM, mas foi eliminado na segunda fase, ficando atrás de XV de Jaú e União Barbarense.

Ygor vem do Tanabi

Ygor enfrentou o VOCEM na partida disputada no estádio Tonicão, em Assis, dia 4 de junho, que terminou empatada em 1 a 1.

O jogador assinou contrato com o VOCEM por uma temporada.

TRÊS ACESSOS – A primeira contratação de impacto, até o momento, é a do meio campista Paulinho (foto abaixo), detentor de três acessos consecutivos à Série A-3. Ele subiu com: Matonense (2021), Grêmio Prudente (2022) e Catanduva (2023).

Paulinho tem três acessos na carreira

O jogador de 22 anos, que marcou três gols pelo Catanduva na Segundona de 2023, chega por empréstimo de um ano.

O meio campista Serginho, que defendeu o VOCEM nesta temporada e chegou a ser anunciado como recontratado, preferiu aceitar a proposta do SKA Brasil, presidido pelo ex-jogador da Seleção Brasileira, Edmilson Moraes, e já se apresentou ao clube de Santana do Parnaíba.