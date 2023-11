Acompanhe os resultados dos times varzeanos de Assis e região que atuaram neste sábado,dia 28 de outubro.

Um dos destaques da rodada do final de semana foi a vitória do União Prefeitura/Altolim/Conti Beer (foto abaixo), que goleou o Cervinho pelo placar de 6 a 1, jogando no gramado do Almoxarifado da Prefeitura.

União Prefeitura de Assis/Altolim/Conti Beer

ACOMPANHE OS RESULTADOS DO FINAL DE SEMANA: