633 – Sessão solene premia 60 ‘Amigos da Santa Casa’

Na noite desta quinta-feira, dia 26 de outubro, a Câmara Municipal de Assis foi palco de um evento marcante e inspirador, que reuniu, no mesmo espaço, diversos sentimentos, sobretudo de gratidão e amor ao próximo.

A sessão solene, de iniciativa do vereador Alexandre Cachorrão, do PDT, promoveu a entrega do Diploma ‘Amigo da Santa Casa’, que visa “honrar e reconhecer o valioso compromisso de deputados e membros da sociedade civil com a Instituição hospitalar”, explicou o parlamentar.

A sede do Poder Legislativo assisense ficou absolutamente lotada para acompanhar a celebração, que reuniu uma gama diversificada de participantes, incluindo autoridades locais, membros da sociedade civil, profissionais de saúde, representantes do governo, além de assessores parlamentares, deputados e ex-deputados, estaduais e federais.

A sessão foi conduzida pela presidente da Câmara Municipal, vereadora Viviane Del Massa Martins, do PP. Compuseram a mesa: Arnaldo Thomé (Provedor da Santa Casa), Ana Rosa de Souza Guiomar Girardi (Provedora Adjunta da Santa Casa), Telma Gonçalves Carneiro Spera Andrade (Superintendente Voluntária da Santa Casa) e Rogério Cardoso de Oliveira (Presidente do Conselho de Administração da Santa Casa).

O vice-prefeito, Aref Sabeh, e o vereador Alexandre Cachorrão, autor da proposta de homenagem, completaram a mesa dos trabalhos.

“Tenho uma história dentro da Santa Casa de Assis e vivi de perto diversos momentos de dificuldades. Hoje, podemos dizer que somos uma referência para Assis e cidades da região, pois, graças a Deus, nós temos pessoas abnegadas, grandes contribuintes e doadores, que têm nos ajudado nesta caminhada”, salientou o Provedor Arnaldo Thomé.

Entre os deputados homenageados, compareceram: deputado estadual Major Mecca, deputado federal Luiz Carlos Motta e o deputado federal Capitão Augusto.

Outros parlamentares lembrados enviaram representantes para receberem o Diploma.

Membros da sociedade civil, que dedicaram tempo e recursos para apoiar a Santa Casa de Assis, também receberam merecidos elogios e gratidão durante o evento.

Entre as homenageadas estava Amália Spinardi, que tem contribuído imensamente na construção da UTI Neonatal e Pediátrica e que deverá ser inaugurada ainda este ano, na Maternidade da Santa Casa de Assis.

Confira a lista dos homenageados com o diploma ‘Amigo da Santa Casa’.

PESSOAS FÍSICAS, EMPRESAS, VOLUNTÁRIOS E INSTITUIÇÕES

Amália Spinardi

Amélia de Rezende Barbosa

Antônio Aparecido Galli

Aref Sabeh

Bruno Garcia Moreira

Cesar Abreu Silva

Eber Eliud Feltrim

Ednelson Higino Tavanti

Edson Rogatti

Edson Valmir Fadel

Ermelinda Palasini Spricido

Fabio de Rezende Barbosa

Franco Di Nallo

Gerson Conti Filh

João Antônio Binato Junior

José Benedito Camacho – CIVAP

Padre José Joaquim Damásio Neto

José Roberto Zanchetta

Kamehisa Takasaki

Katia Rezende Barbosa

Luiz Antônio de Siqueira Barros

Padre Orlando de Almeida Alves

Paolo Alberto Lioi

Paulo Roberto Martins Pozo

Ricardo José Marçal

Tatiana Coelho

Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade

Pastor Tiago da Costa Menegheti

Tonia Vertichio

Valdir Martins

Wagner Osmar Aparecido Massoca

Waldyr Max Junior

Padre Carlos Augusto Martins Junior

DEPUTADOS, EX-DEPUTADOS E ASSESSORES PARLAMENTARES

Coronel Tadeu

Daniele Mazuqueli Alonso

Eduardo Correa Sotana “Tatu”

Eleuses Paiva

Enrico Misasi

Fausto Pinato

Francisco Cezar Martins Sá

Frederico D’Avila

José Augusto Rosa ‘Capitão Augusto’

Luiz Carlos Motta

Major Mecca

Mauro Bragato

Nilto Tatto

Profª Bebel

Reinaldo de Souza Alguz

Ricardo Madalena

Sargento Neri

Vinicius Camarinha

Vinicius Carvalho

Walter Shindi Ihoshi

Homenagem:

Marcos Antônio Silveira (In Memoriam)

Homenageados com diploma ‘Amigos da Santa Casa‘

Informação e imagem: Assessoria Santa Casa