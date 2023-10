622- Enfermeira da Prefeitura de Assis é encontrada morta em sua casa

A enfermeira da Secretaria Municipal da Saúde, Ana Carolina Molina, de 49 anos, foi encontrada morta em sua residência na rua Geraldo Noronha, no Jardim Morumbi, na noite desta sexta-feira, dia 20 de outubro.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal e as causas da morte não foram reveladas.

‘Karol’, como era chamada, foi coordenadora do Pronto Socorro Municipal na administração do ex-prefeito Ézio Spera e, atualmente, estava trabalhando no Pronto Atendimento da vila Maria Isabel.

O velório teve início às 6 horas, na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas o corpo será levado para a cidade de Araçatuba, onde ocorrerá o sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

‘Karol’ Molina tinha 49 anos