619 – Jogo de damas conquistou metade dos pontos para Assis nos Jogos Abertos

Por: Reinaldo Nunes

Terminou sábado, dia 14 de outubro, em São José do Rio Preto, mais uma edição dos Jogos Abertos do Interior, competição conhecida como ‘Olimpíada Caipira’ do estado de São Paulo.

O grande destaque de Assis na competição ficou para a modalidade do jogo de damas, que conquistou metade dos pontos alcançados por toda a delegação.

A equipe feminina terminou as disputas na 4ª posição, enquanto os homens concluíram sua participação na 5ª colocação.

Graças ao bom desempenho nos tabuleiros, Assis terminou os Jogos Abertos do Interior na 29ª colocação, tendo acumulado 18 pontos.

O basquete masculino, categoria livre, terminou na 6ª posição e somou 3 pontos.

A equipe feminina de Assis no jogo de damas foi a 4ª colocada e contribuiu com 5 pontos. O time masculino de damistas de Assis ficou na 5ª e somou mais 4 pontos.

Juntas, as equipes de damistas de Assis conquistaram 9 dos 18 pontos acumulados por toda a delegação assisense.

O judô feminino de Assis terminou as disputas na 6ª colocação e somou 3 pontos.

A equipe feminina do tênis de mesa de Assis concluiu a competição na 6ª posição e somou 3 pontos.

DECEPÇÃO – A grande frustração ficou por conta do futebol de campo. Mesmo com um bom elenco, representado pelo time sub-20 do VOCEM, Assis foi prejudicada por uma falha injustificável dos dirigentes que deram um uniforme sem o nome da cidade, ferindo o regulamento da competição.

O time perdeu por W.O. (ausência) contra um adversário que poderia ser superado em campo e acabou sendo eliminado na primeira fase.

O time de Jaú, derrotado por Assis, ficou na 5ª colocação na classificação geral do futebol.

REGIÃO – A delegação de Assis, com a 29ª colocação na classificação, ficou atrás de Presidente Prudente (20ª) e Marília (24ª), mas à frente de Ourinhos (48ª), Ribeirão do Sul (50ª) Rancharia (50ª), Palmital (77ª), Cândido Mota (85ª) e Tarumã (98ª)

MEDALHAS – Apesar de comemorar a boa colocação por pontos, Assis termina os Jogos Abertos do Interior de São José do Rio Preto sem conquistar medalhas.

Equipe feminina (à direita) conquistou 5 pontos

Equipe masculina (à direita) conquistou 4 pontos