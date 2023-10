609 – JOGOS ABERTOS – Assis se despede com vitória do time masculino no jogo de Damas

A delegação encerrou a sua participação nos Jogos Abertos do Interior, em São José do Rio Preto, com mais uma vitória da equipe masculina no jogo de Damas.

Enfrentando o time de Pereira Barreto, Assis venceu por 7 a 1, e concluiu sua participação na competição com duas vitórias (São Carlos e Pereira Barreto), duas derrotas (São José dos Campos e Santos), uma vitória ‘no chapéu’ e um empate (Araraquara).

Com essa campanha, Assis ficou na quinta colocação no jogo de Damas masculino, atrás de São José dos Campos, Araçatuba, Santos e Araraquara.

Segundo Aroldo Soares, a equipe campeã de São José dos Campos contou com o reforço dos mais fortes jogadores de Damas do país, que atuam no Maranhão, Pernambuco e Rio de Janeiro.

A equipe de Assis disputou os Jogos Abertos em São José do Rio Preto com: Aroldo Soares, Nadin Naufal, Thiago Ribeiro, Jose Correia da Silva Júnior, Ivonil Marcos e Leandro Silvério.

Assis (de azul, à direita) venceu Pereira Barreto