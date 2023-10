594 – Moleque Travesso comemora títulos no futsal e no campo

Uma semana de títulos para os meninos da Escolinha de Futebol ‘Moleque Travesso’, coordenada pelo professor João Carlos ‘Corina’.

“Nossa galeria já está ficando pequena para acomodar tantos troféus”, brinca ‘Corina’.

CAMPO – Disputando uma competição regional em Paraguaçu Paulista, a equipe de futebol de campo do ‘Moleque Travesso’ foi campeã invicta na categoria sub-11 e ainda foi vice-campeã na categoria sub-13.

Pela categoria sub-11, além do título, a escolinha teve o goleiro Nikolas premiado como o melhor da posição e Matheus ‘Rocha Gol’, mais uma vez, foi o artilheiro da competição.

O jogador Lucas Barreiro, segundo o técnico ‘Corina’, “se destacou como meia esquerda, envergando a camisa 10 e ostentando a faixa de capitão da equipe com muita maestria”.

O ‘Moleque Travesso’ (foto abaixo) foi campeão invicto em Paraguaçu no sábado, dia 7 de outubro, jogando com: Nikolas; Miguel Vicente, Lorenço Irineu, Miguel e Luquinha; Vítor Campos, Guilherme e Dakson; Lucas Barreiro, Matheus ‘Rocha Gol’ e Gabriel Soler. No transcorrer da partida, entrou João Furlan.

Moleque Travesso foi campeão invicto em Paraguaçu

FUTSAL – Mesmo sem ter uma quadra e um ginásio de esportes para treinar, a Escolinha ‘Moleque Travesso’ também brilhou na Copinha Assis de futsal e sagrou-se campeã da Série B da categoria sub-12.

O goleiro Pedro Freitas foi eleito o melhor da posição.

Os meninos do ‘Moleque Travesso’ (foto abaixo), campeões da Copinha Assis de futsal, foram: Pedro Freitas; Vitão, Dackson, Ruan, Caique, Guilherme, Thomas, Vitinho, Gabriel Soler, Matheus Pomari e Lucas Eduardo, que se revezaram durante as partidas.

Moleque Travesso que disputou a Copinha Assis