537 – Sepultamentos em Assis neste dia 11 de setembro

Sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 11 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Julieta Passos Rodrigues, de 85 anos, está sendo velada na sala 2 o Centro Funerário são Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento está marcado para às 15h30.

O velório do bancário aposentado do Banco do Brasil, Mário Junite Yamanishe (foto abaixo), de 72 anos, acontece na Loja Maçônica Lux et Labor, no Jardim Amaurim, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento está marcado para as 16 horas.

Mário do Banco do Brasil

No mesmo horário, 16 horas, será sepultado José Venaldo da Silva, de 56 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – O senhor Osvaldo Francisco Batista (foto), de 63 anos, está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, em Assis, de onde sairá o translado às 10h30 para a cidade de Palmital, onde acontecerá o sepultamento às 11 horas.

Osvaldo será sepultado em Palmital

Em Cândido Mota, às 10h30, será sepultada a senhora Diomar de Camargo Gava, de 78 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Também em Cândido Mota, será sepultado o senhor Tadashi Inouse, de 79 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!