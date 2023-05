307 – Morre o locutor Zé Mauro

Morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 18 de maio, aos 62 anos de idade, o locutor José Mauro Ferrari, o ‘Zé Mauro’, que apresentou programas de música sertaneja nas emissoras FM de Assis e narrou rodeios em várias cidades do país.

O corpo de José Mauro Ferrari está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento está marcado para às 16 horas.

Anos atrás, o Memorial do Rádio Assis, por ocasião do aniversário de Zé Mauro, contou um pouco da história de sua vida no rádio.

HISTÓRIA – “No 24 de julho de 1960, nasce em Assis, José Mauro Ferrari (Zé Mauro).

Zé Mauro era locutor de rodeios e abrilhantava as festas de peão na região de Assis, quando, em 1986, foi convidado por Antônio Sena, diretor artístico da Rádio Difusora de Assis AM – 1140 KHz para apresentar o programa ‘Correio da Porteira’, substituindo o Benjamim, que havia se transferido para Presidente Prudente para assumir o cargo de Assessor de Imprensa da Sabesp.