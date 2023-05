305 – Onze moradores de Assis e região são premiados no ‘Giro da Sorte’

Mais um final de semana com muitos prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru para Assis e cidades da região.

Neste domingo, dia 14 de maio, além de comemoraram o ‘Dia das Mães’, cinco assisenses e mais seis moradores de cidades vizinhas foram premiados com R$ 2,5 mil nas 80 rodadas do ‘Giro da Sorte’.

UM MILHÃO – O principal prêmio do Hiper Saúde Bauru, especial do ‘Dia das Mães’, foi sorteado para a cidade de Lençóis Paulista. Bárbara, que mora no Jardim Itamaraty, foi a única contemplada e ganhou, sozinha, R$ 1 milhão.

GIROS DA SORTE – Nas 80 rodadas do ‘Giro da Sorte’, foram 11 prêmios distribuídos para a região de Assis.

Na rodada 6, Luiz, do centro de Tarumã, foi o contemplado e ganhou R$ 2,5 mil. Ele adquiriu o seu Título de Capitalização no ‘Mercado 11’.

O assisense Amauri, que mora no Parque das Flores, foi o sorteado na rodada 8. Ele comprou sua cartela na ‘Gibim e Frezi Ltda’ e faturou R$ 2,5 mil.

Na rodada 13 do ‘Giro da Sorte’, Marcos, morador da vila Mazeto, em Palmital, foi o premiado. Ele adquiriu seu Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru no ‘Bar do Ditinho’.

Yasmin, do Jardim Amaury, em Assis, foi a contemplada na rodada 15 e também ganhou R$ 2,5 mil.

Em Paraguaçu Paulista, Terezinha, moradora da vila Marim, comprou a sua cartela do Hiper Saúde Bauru no ‘Mercadinho da Máquina’ e foi a sorteada na rodada 16.

Carlos, que mora na vila Progresso, em Assis, foi o contemplado na rodada 25 do ‘Giro da Sorte’ e também ganhou R$ 2,5 mil. Ele adquiriu o seu Título de Capitalização no ‘Bar da Mera’.

A premiada na rodada 28 foi a assisense Patrícia, que mora no Jardim Nova Olinda. Ela comprou a sua cartela do Hiper Saúde Bauru com o ‘Zé do Alho’.

Dervil, do centro de Assis, ganhou R$ 2,5 mil ao ser contemplado na rodada 30 do ‘Giro da Sorte’. Ele adquiriu a sua cartela no ‘Avenida Premium’, com a revendedora Patrícia Besharah.

Na rodada 57, Diones, residente no centro de Cândido Mota, foi o contemplado. Ele comprou seu Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru na ‘Drogaria Mais Popular’.

Evandro, morador de Paraguaçu Paulista, na vila Athaíde, foi o premiado na rodada 58 e também ganhou R$ 2,5 mil. Ele adquiriu sua cartela na ‘Agrorações’.

A cartela premiada na rodada 65 foi vendida no ‘Avenida Max’, em Assis, mas a contemplada, Rosilene, mora no Jardim Alvorada, em Cândido Mota.

Rosa, moradora da vila Rodrigues, em Assis, foi a contemplada na rodada 74 e também faturou R$ 2,5 mil.

No total, foram distribuídos R$ 27,5 mil em prêmios do ‘Giro da Sorte’ para Assis e cidades da região neste domingo, Dia das Mães.

Quem adquire o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.