211 – Atletas Independentes de Assis formam equipes de vôlei para disputar a Super Liga

Nem mesmo a falta do apoio que esperavam da Prefeitura Municipal para representar a cidade nas competições da Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado foi impedimento para que um grupo de atletas disputasse um campeonato na cidade de Marília.

Contando com o trabalho voluntário do professor Márcio Corrêa como treinador, elas conseguiram apoio junto ao comércio e criaram a equipe Atletas Independentes de Assis para disputar a Super Liga Melhor Idade.

A estreia das independentes no Polo 4 aconteceu no domingo, dia 19 de março, no ginásio ‘Neusa Galetti’, em Marília.

Na categoria 68+, Assis derrotou Adamantina por 2 a 0; na categoria 45+, nova vitória com o mesmo placar contra o mesmo adversário.

Ao enfrentar a equipe de Ourinhos, as atletas independentes de Assis na categoria 58+ venceram por 2 a 1.

Participaram da primeira rodada, as seguintes atletas: Ana, Áurea, Aparecida Trevelin, Cida Moreno, Conca, Claudete, Eloísa, Elvira, Graça, Júlia, Malu, Marina, Marlene, Mazé, Mauren, Raquel e Sueli.

“Estamos felizes por conseguir dar continuidade ao voleibol adaptado. Agradecemos à Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado, à Secretaria de Esportes de Marília pela recepção oferecida, ao nosso técnico Marcinho Corrêa e às empresas colaboradoras: Paulinho Calçados e Drogaria Glória”, agradeceram as atletas independentes de Assis.

A próxima rodada acontecerá no mês de abril.

Atletas Independentes de Assis