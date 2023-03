203 – Dois anos depois, VOCEM volta a enfrentar o PSTC em jogo treino

Dois anos após ter iniciado sua pré-temporada em jogo treino disputado contra o PSTC em Cornélio Procópio-PR, o VOCEM de Assis voltou a enfrentar o time paranaense neste sábado, dia 25 de março. Desta vez, no entanto, o amistoso aconteceu na cidade de Londrina, no Centro de Treinamento do clube que tenta o acesso à elite do futebol do Paraná.

Faltando dez dias para a estreia na Segundona de 2021, no dia 11 agosto, o VOCEM, então comandado pelo técnico Betão Alcântara, empatou em 1 a 1 com o PSTC. O gol do ‘Esquadrão da Fé’ foi marcado pelo zagueiro Léo Zarelli que, coincidentemente, é o único atleta daquele elenco que voltou ao time, dois anos depois.

Desta vez, a 30 dias da estreia na Segundona, dia 23 de abril, contra o Penapolense, o VOCEM, o dirigido pelo técnico Carlinhos Alves, venceu o PSTC por 3 a 2, com gols de Alex, Cleison ‘Índio’ e André Lucas.

O VOCEM iniciou o jogo treino em Londrina com: Sivaldo; Adson, Léo Zarelli, Giovani e Marcelinho Mendes; Luiz Fernando, Cleison Índio e Lucas Faixa, Alex, Beto e Nícolas. Também estiveram à disposição do treinador: Wellison, Mateus, Heitor, Zanetti, Rodrigo, Luan, André Lucas e os atletas da equipe sub-20: Luiz Fernando, Penteado e Igor.

DISPENSADOS – Após o primeiro jogo treino, com derrota para o Grêmio Prudente por 1 a 0, em Presidente Prudente, cinco jogadores do VOCEM, indicados pelo ex-técnico Gilberto ‘Papagaio’, foram dispensados a pedido de Carlinhos: Fabrício, Jackson, Guilherme, Juan Matos e Jefferson.

Outros jogadores devem ser contratados nos próximos dias por indicação de Carlinhos, mas o treinador prefere não revelar nomes ou as posições: ‘Esse é um assunto que ainda estamos discutindo com a diretoria”, tergiversou.

CAMISAS – Está programado para a noite desta segunda-feira, dia 27 de março, num restaurante do centro da cidade, o lançamento das camisas que o VOCEM usará na temporada 2023.

Pelo que o JS apurou, o uniforme considerado número 1 terá listras verticais mais grossas nas tradicionais cores vinho e branco, mas deve ser acrescentada uma listra mais fina, também na vertical, em azul, representando a cor da cidade e do Atlético Assisense, que desistiu da disputa da Segundona em 2023 para se juntar ao rival,por solicitação do prefeito José Fernandes.

O segundo uniforme deve ser predominantemente branco, com uma faixa mais grossa na cor azul.

PROTESTO – As torcidas organizadas do VOCEM, Sangue Mariano e Mancha Roxa, apesar de pequenas numericamente, têm protestado nas redes sociais contra a inclusão da cor azul no uniforme do ‘Esquadrão da Fé’ e prometem manifestações e até boicote nos dias de jogos do time no estádio Tonicão.

