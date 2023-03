170 – VOCEM marca amistoso contra Grêmio Prudente para Carlinhos conhecer elenco

Dois dias após ser apresentado como novo técnico do VOCEM e com apenas dois treinamentos realizados, Carlinhos Alves, contratado para substituir Gilberto ‘Papagaio’, terá a sua primeira oportunidade para avaliar o elenco nesta quarta-feira, dia 15, às 15h30, em Presidente Prudente, numa partida amistosa.

O adversário do ‘Esquadrão da Fé’ será o Grêmio Prudente, que já está classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-3. Com 24 pontos somados após sete vitórias, três empates e quatro derrotas, o time prudentino conclui a primeira fase contra o Suzano neste sábado, às 15 horas.

TESTE – “Conheço poucos jogadores do elenco, mas a grande maioria estarei observando neste amistoso em Prudente, onde o que menos importa é o resultado”, adianta Carlinhos, que planeja fazer várias alterações durante o jogo-treino: “Quero avaliar o maior número possível de atletas”, concluiu.

Carlinhos ainda não sabe informar qual será o time base para entrar em campo contra o Grêmio Prudente: “Vou conversar com o grupo antes da viagem para definir quem entrará jogando”, explicou.

VOCEM treinou na manhã desta terça-feira