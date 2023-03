142 – SEM MOVIMENTO – Há mais de 30 dias, frequentadores do Parque Buracão aguardam promessa da Prefeitura de reformar brinquedos

Informada no dia 2 de fevereiro que as mães das crianças que frequentam Parque Buracão estavam reclamando das condições precárias dos brinquedos infantis, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente garantiu que estaria reparando o problema. Passados 32 dias, a situação continua a mesma.

Nem mesmo as fitas zebradas, colocadas no dia 3 de fevereiro para impedir que alguma criança se machucasse, estão no local para interditar os brinquedos.

Os equipamentos foram instalados na época de inauguração do parque, no final da década de 90. Ou seja: há quase 30 anos.

“Continua arriscado deixar as crianças brincando nesses equipamentos, que estão totalmente danificados”, voltou a reclamar uma aposentada que levou o netinho de apenas dois anos para brincar nesta segunda-feira.

No dia 2 de fevereiro, procurada pelo JS, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente havia respondido: “Já estávamos planejando, desde o ano passado, montar uma equipe exclusiva para manutenção dos parques e brinquedos. A mesma foi instituída em janeiro e como o orçamento abriu somente essa semana, estamos realizando a compra dos materiais necessários para executar o serviço. E já estamos providenciando a interdição do brinquedo em questão”, havia garantido.

Veja, abaixo, como está a situação do brinquedos no Parque Buracão nesta segunda-feira, dia 6 de março.