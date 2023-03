127 – Duas mulheres de Maracaí dividem quase R$ 180 mil do Hiper Saúde Bauru

O prêmio de R$ 176 mil do Hiper Saúde Bauru, sorteado neste domingo, dia 26 de fevereiro, teve três ganhadores. Um morador de Igaraçu do Tietê e duas mulheres que moram na cidade de Maracaí, na região de Assis, foram premiados.

A maracaiense Carolina Pereira dos Santos, de 26 anos, que trabalha como controladora de acessos, comprou seu título de capitalização pelo aplicativo do Hiper Saúde Bauru e ganhou R$ 58.666,66.

Maria Aparecida Rodrigues da Silva, de 36 anos, que atua no ramo de serviços gerais em Maracaí, também comprou a sua cartela pelo aplicativo e embolsou R$ 58.666,66.

As duas maracaienses e Renilson, de Igaraçu do Tietê, estiveram na sede do Hiper Saúde, em Bauru, na segunda-feira, dia 27, para receberem seus prêmios (fotos).

O prêmio principal do Hiper Saúde no sorteio do domingo era um veículo Creta mais a importância de R$ 50 mil, totalizando R$ 176 mil, que são livres de impostos.

GIRO – Nas 40 rodadas do ‘Giro da Sorte’, dois moradores de Assis foram premiados.

Logo na segunda rodada, o contemplado foi o assisense Joversino, que mora na vila Rodrigues. Ele ganhou R$ 1 mil.

Na nona rodada, Márcia, moradora do Portal São Francisco, em Assis, foi premiada e também ganhou R$ 1 mil.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Carolina foi uma das ganhadoras do primeiro sorteio

Maria Aparecida também dividiu o prêmio

Imagens: Divulgação Hiper Saúde Bauru