A139 – Carrasco do VOCEM em 2017, ‘Berimbau’ marca no Itaquerão e coloca Corinthians na zona de rebaixamento

O Corinthians é a mais recente vítima do artilheiro baiano Júnior Santos, o ‘Berimbau’.

Sete anos atrás, na manhã de domingo, 20 de agosto de 2017, vestindo a camisa azul. número 9, do Osvaldo Cruz, ‘Berimbau’ silenciou os 1.059 torcedores do VOCEM, que pagaram ingresso no estádio Tonicão, e viram ele marcar os dois gols na vitória de 2 a 0. A derrota eliminou o ‘Esquadrão da Fé’, que brigava para avançar à terceira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

ATUAL – Na noite deste sábado, dia 2 de junho, após uma carreira solidificada, com passagens por grandes clubes brasileiros e do Japão, o atacante Júnior Santos, que abandonou o apelido de ‘Berimbau’, marcou o gol solitário do Botafogo-RJ na vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians e colocou o clube carioca na liderança do Campeonato Brasileiro.

Desta vez, o artilheiro baiano fez mais de 41 mil torcedores amargarem a derrota que colocou o clube paulista na zona de rebaixamento do Brasileirão, ligando o sinal de alerta para o técnico português António Oliveira.

CARREIRA – Nascido em 1994, na cidade de Conceição do Jacuípe, na Bahia, o atacante José Antônio dos Santos Júnior, foi revelado pelo técnico Luciano Baiano e se profissionalizou no Osvaldo Cruz, exatamente em 2017, para disputar a Segundona, categoria sub-23.

Despertou interesse e foi contratado pelo Ituano. Passou pela Ponte Preta de Campinas e Fortaleza, antes de se transferir para o futebol do Japão, onde atuou pelo Kashiwa Reysol, Marina e Hiroshima Yokohama.

Voltou ao Brasil 2022, para ser emprestado ao Botafogo-RJ.

Depois de mais uma temporada no futebol cearense, o Fortaleza decidiu vender seus direitos ao clube carioca, onde ele tem vínculo até dezembro de 2025.

Em 2024, Santos Júnior comemora seu melhor desempenho. Ele vestiu a camisa do Botafogo em 31 jogos e já balançou a rede 17 vezes, além de ter prestado 4 assistências.

Em Itaquera, Júnior Santos marcou pelo Botafogo