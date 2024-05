A132 – URGENTE – Acidente com vítima fatal no centro da cidade

Mais um acidente de trânsito com vítima fatal.

Desta vez no centro de Assis, na rua Castro Alves, próximo à rua Luiz Pizza, na noite deste sábado, 25 de maio de 2024.

As primeiras informações que chegam à redação do JS é que o condutor de uma motocicleta Harley Davidson teria se chocado contra um poste de energia elétrica e morrido no local.

A Polícia Militar já chegou ao local para preservar a área até a chegada da Polícia Científica.

Polícia Militar preserva o local