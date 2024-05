A126 – Jovem de 25 anos, morto em colisão frontal, será sepultado em Pedrinhas Paulista

Deve ter início no final da noite desta quarta-feira, dia 22 de maio, em Pedrinhas Paulista, o velório do jovem Carlos Eduardo N. dos Santos (foto abaixo), de 25 anos, que morreu numa colisão frontal na SP-333, registrada na SP-333, no município de Tarumã.

Ele conduzia um veículo Fiat Strada, quando bateu de frente com uma carreta do Paraguai e morreu no local.

Segundo a empresa funerária Pax Universal, o corpo deverá chegar a Pedrinhas Paulista por volta das 22 horas para o velório.

O sepultamento acontecerá no cemitério de Pedrinhas Paulista nesta quinta-feira, dia 23 de maio, em horário a ser definido pela família.