A131 – Morre o sindicalista Aguinaldo Maldonado Amaral

Morreu neste sábado, dia 25 de maio, na véspera de completar 82 anos de idade, Aguinaldo Maldonado Amaral, funcionário aposentado do Banespa, advogado, ex-presidente do Sindicato dos Bancários de Assis e Região e ex-presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores em Assis.

Aguinaldo teve papel fundamental ao liderar a oposição do Sindicato dos Bancários para filiar a entidade junto à Central Única dos Trabalhadores.

Aguinaldo será velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente a partir das 7 horas deste domingo, dia 26 de maio.

Às 14 horas, o corpo será transladado para Londrina, onde haverá a cerimônia de cremação.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Aguinaldo Maldonado Amaral

morreu aos 81 anos